Die Deutsche Bank hat das Jahr 2019 mit einem Verlust von rund 5,3 Milliarden Euro abgeschlossen.

von afp

30. Januar 2020, 07:16 Uhr

Das Minus nach Steuern sei "vollständig zurückzuführen auf die umbaubedingten Belastungen", teilte das Unternehmen am Donnerstag in Frankfurt am Main mit. Die Deutsche Bank machte damit das fünfte Jahr in Folge Verlust.



Mehr in Kürze.