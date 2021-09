Börse in Frankfurt : Dax steigt auf knapp 15.900 Punkte

Der deutsche Aktienmarkt ist schwungvoll in die neue Woche gestartet.

Frankfurt/Main | Der Leitindex Dax notierte am Nachmittag 0,75 Prozent höher bei 15.899,26 Punkten. Am Freitag war der deutsche Leitindex nach enttäuschenden Arbeitsmarktdaten aus den USA abgerutscht, hatte die Verluste aber letztlich eindämmen können. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte gewann am Montag 0,43 Prozent auf 36.212,35 Zähler. Der EuroStoxx 50 legte u...

