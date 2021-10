Börse in Frankfurt : Dax startet schwach in den Oktober

Nach dem schwachen September hat auch der Oktober auf dem deutschen Aktienmarkt mit Abschlägen begonnen.

Frankfurt/Main | Der Dax gab am Freitag in den ersten Handelsminuten um 1,8 Prozent auf 14.985,71 Punkte nach. Zuletzt hatte er im Mai unter der Marke von 15.000 gestanden. „Immer mehr Anleger hinterfragen die Rally des Jahres kritisch“, merkte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners an. Im Zentrum stehe die Frage, ob die Unternehmen die...

