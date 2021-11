Börse in Frankfurt : Dax stabilisiert sich etwas nach Rückschlag

Der Dax hat sich nach dem jüngsten Rückschlag vom Rekordniveau am Montag stabilisiert.

Frankfurt/Main | Mit einem Minus von 0,27 Prozent auf 16.115,69 Punkte schlug sich der Leitindex am Ende einigermaßen ordentlich. Der MDax mit den mittelgroßen Börsenunternehmen schloss 0,69 Prozent tiefer bei 35.663,28 Punkten. Als Kurstreiber in New York machte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets die Nominierung des amerikanischen Notenbankchefs Jerome Powel...

