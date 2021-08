Börse in Frankfurt : Dax setzt Rekordlauf fort

Der Dax hat seine jüngste Rekordrally am Donnerstag nach zögerlichem Start fortgesetzt und sich der vielbeachteten Marke von 16.000 Punkten stark angenähert.

Frankfurt/Main | Am Nachmittag kletterte der deutsche Leitindex bis auf 15.964 Punkte und drehte wieder etwas ab. Letztlich gewann das Börsenbarometer 0,70 Prozent auf 15.937,51 Zähler. Dazu trugen vor allem deutliche Kursgewinne der schwergewichteten Telekom-Aktie bei. In der zweiten deutschen Börsenliga, dem MDax, war das Bild mit einem Plus von 0,12 Prozent auf ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.