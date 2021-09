Börse in Frankfurt : Dax setzt Berg- und Talfahrt fort - Minus zum Handelsschluss

Die Achterbahnfahrt am deutschen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte weitergegangen.

Frankfurt/Main | Nach den leichten Verlusten am Vortag stieg der Dax am Mittwoch zunächst wieder in Richtung der 16.000 Punkte, um danach erneut klar zurückzufallen. Über die Ziellinie am ersten Tag im September ging der deutsche Leitindex mit minus 0,07 Prozent auf 15.824,29 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte gewann am Mittwoch 0,64 Prozent auf 36.183,0...

