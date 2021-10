Aktienmarkt in Frankfurt : Dax nach Rückschlag wieder stabilisiert

Der Dax hat sich nach dem Rücksetzer zu Wochenbeginn stabilisiert.

Frankfurt/Main | Der deutsche Leitindex schloss am Dienstag 0,27 Prozent im Plus bei 15.515,83 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen stieg um 0,58 Prozent auf 34.590,36 Punkte. „Die Konsolidierungsphase nach dem starken Anstieg in der Vorwoche geht zunächst in die Verlängerung„, sagte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets. „Allerdings sc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.