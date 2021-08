Börse in Frankfurt : Dax nach Rekordfahrt mit Verlusten

Nach der Rekordfahrt in der Vorwoche und dem erstmaligen Sprung über die Marke von 16.000 Punkten ist der Dax am Montag mit Verlusten in den Handel gestartet.

Frankfurt/Main | Der deutsche Leitindex fiel kurz nach dem Start um 0,70 Prozent auf 15.865,26 Punkte. Der MDax gab im frühen Handel um 0,60 Prozent auf 35.704,25 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte 0,8 Prozent ein. Zu Wochenbeginn kamen negative Impulse aus Übersee: So waren in China Konjunkturdaten zum Einzelhandel und zur Lage der Industrie s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.