Börse in Frankfurt : Dax im Plus - Starker Start in den November

Mit einem Hoch seit fast zwei Monaten hat der Dax am Montag einen starken Start in den November hingelegt.

Frankfurt/Main | In der ersten Handelsstunde stieg der deutsche Leitindex um 0,75 Prozent auf 15.806,01 Punkte. Den Oktober hatte der Dax bereits mit einem Gewinn von rund dreieinhalb Prozent abgeschlossen. Das Rekordhoch von 16.030 Punkten rückt nun wieder näher. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel gewann am Montagfrüh 0,88 Prozent auf 35.156,57 Zähler. Im Plus ...

