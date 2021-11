Börse in Frankfurt : Dax im Minus - Corona-Unsicherheit hemmt die Anleger

Nach dem jüngsten Dax-Rückschlag vom Rekordniveau bleiben die Anleger am Montag vorsichtig.

Frankfurt/Main | Am Morgen reichte es zwar für kleinere Erholungsgewinne, zuletzt aber rutschte der Leitindex ins Minus. Am Nachmittag verlor er 0,33 Prozent auf 16.106,29 Punkte. Auch der MDax mit den mittelgroßen Werten kam nicht auf Touren. Mit einem Abschlag von 0,52 Prozent auf 35.725,91 Zähler steuert er bereits auf den vierten schwachen Handelstag in Folge z...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.