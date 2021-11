Börse in Frankfurt : Dax gibt nach - Omikron verunsichert Anleger

Die neue Corona-Variante Omikron hat den deutschen Aktienmarkt fest im Griff.

Frankfurt/Main | Im frühen Handel am Dienstag drohte der Leitindex Dax erstmals seit Anfang Oktober unter die runde Marke von 15.000 Punkten zu fallen. Am Nachmittag grenzte er die Verluste etwas ein. Zum Handelsschluss stand für den Dax ein Minus von 1,18 Prozent auf 15.100,13 Zähler zu Buche. Damit hat der Index in den vergangenen sechs Sitzungen gut 1000 Punkte ...

