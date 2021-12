Börse in Frankfurt : Dax gibt nach Erholungsrally wieder nach

Nach zwei starken Tagen hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch wieder nachgegeben.

Frankfurt/Main | Unter Börsianern war nach der Erholungsrally die Rede von Gewinnmitnahmen. Es fehle nach der jüngsten Aufholjagd an neuen Kaufanreizen, um die Kursdynamik aufrechtzuhalten, erläuterte der Comdirect-Marktexperte Andreas Lipkow. Im Verlauf wurden die Verluste größer: Der Dax verlor am Ende 0,80 Prozent auf 15.687,09 Punkte. Er ging so in der Nähe ...

