Börse in Frankfurt : Dax gibt etwas weiter nach

Der deutsche Leitindex Dax hat seine Vortagesverluste am Donnerstag etwas ausgeweitet.

Frankfurt/Main | Er büßte am Nachmittag 0,51 Prozent auf 15.780,19 Punkte ein. Der MDax verlor ebenfalls 0,51 Prozent und sank auf 35.930,70 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,39 Prozent nach. Die Anleger am deutschen Aktienmarkt blieben weiter vorsichtig. Sie warten auf die an diesem Freitag anstehende Rede des US-Notenbankpräsidenten. Beim Z...

