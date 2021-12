Börse in Frankfurt : Dax gewinnt fast drei Prozent hinzu

Die Erholung am deutschen Aktienmarkt hat sich am Dienstag schwungvoll fortgesetzt.

Frankfurt/Main | Der Dax schloss 2,82 Prozent höher bei 15.813,94 Punkten und damit nahe an seinem Tageshoch. Der MDax kletterte um 2,48 Prozent nach oben auf 34.839,42 Punkte. Er peilt damit die 35.000er Marke wieder an. Anleger zeigten sich weltweit wieder deutlich risikofreudiger, wie große Kursgewinne in ganz Europa und auch in den USA zeigten. ...

