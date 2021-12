Studie : Corona-Pandemie drückt Mieten im Einzelhandel

Lockdowns, der boomende Online-Handel und nun 2G-Vorschriften: Die Pandemie setzt den stationären Handel unter großen Druck. Das macht sich allmählich auch bei den Mieten für Geschäfte bemerkbar.

Köln | Die Corona-Pandemie mit Geschäftsschließungen hat den Anstieg der Einzelhandelsmieten in vielen Städten gestoppt. Besonders in den Großstädten und deren Umland zeigten sich immer mehr Spuren der Krise, heißt es in einer neuen Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), die am Freitag veröffentlicht wurde. Bundesweit verzeichneten die IW-...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.