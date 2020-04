Durchbruch am Donnerstagabend : Corona-Krise: EU-Finanzminister einigen sich auf Rettungspaket

Die EU-Finanzminister haben sich auf milliardenschwere Hilfen für gefährdete Staaten, Firmen und Jobs geeinigt.

09. April 2020, 22:20 Uhr

Brüssel | Dies teilte Teilnehmer am späten Donnerstagabend in Brüssel mit. Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire sprach am Donnerstagabend im Kurzbotschaftendienst Twitter von einer "ausgezeichneten Vereinbarung" beim Vorgehen gegen die unmittelbaren wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Ein Sprecher von Eurogruppen-Chef Mario Centeno schrieb, eine Video-Konferenz der EU-Finanzminister habe "mit Klatschen" geendet.



