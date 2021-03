Experten stellen Rechnung auf : Bekommen Arbeitnehmer vor Ostern frei? So viel kann uns der „Ruhetag“ kosten

Der Bund hat noch kein Konzept vorgelegt. Nur so viel steht fest: Der "Ruhetag" wird uns Geld kosten.

Berlin | Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten hatten in der Nacht zu Dienstag beschlossen, den 1. April (Gründonnerstag) und den 3. April (Karsamstag) in diesem Jahr einmalig als Ruhetage im Rahmen der neuen Corona-Maßnahmen zu definieren. Was das genau für den Einzelnen bedeutet, ist noch unklar. Zu erwarten sind geschlossene Geschäfte un...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.