Geldinstitut : Commerzbank nimmt nach gutem Quartal Kurs auf Jahresgewinn

Die Commerzbank spürt Rückenwind. Die Kosten für den Umbau sind fast verdaut, das Tagesgeschäft läuft wieder besser. Das nährt die Zuversicht des Vorstands für das Gesamtjahr.

Frankfurt am Main | Nach Rückkehr in die schwarzen Zahlen im Sommer peilt die Commerzbank für das Gesamtjahr 2021 nun einen Gewinn an. „Die Umsetzung unserer Strategie geht planmäßig voran und auch das operative Geschäft entwickelt sich gut“, bilanzierte Konzernchef Manfred Knof am Donnerstag. „Für das Gesamtjahr rechnen wir trotz der Umbaukosten daher mit einem posit...

