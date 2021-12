Textnachricht : Code der ersten SMS der Welt für 107.000 Euro versteigert

Im Dezember 1992 wurde die erste SMS mit der Nachricht „Merry Christmas“ verschickt. Nun wurde der digitale Code verkauft - und der Erwerb gespendet.

Neuilly-sur-Seine | Die erste SMS der Welt aus dem Jahr 1992 ist als digitaler Code versteigert worden. Das „Non Fungible-Token“ (NFT) erzielte am Dienstag in Neuilly-sur-Seine bei Paris einen Preis von 107.000 Euro. Verkäufer war Vodafone, das Geld spendet die Firma nach eigenen Angaben an das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR). Der Erlös lag am unte...

