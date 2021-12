Wirtschaft : China: „Mehr als fünf Prozent“ Wachstum als Ziel

In diesem Jahr strebt China ein Wachstum von über sechs Prozent an. Für das kommende Jahr wird das Ziel etwas heruntergeschraubt - „um hochqualitatives Wachstum zu erreichen“, so ein Wirtschaftsforscher.

Peking | China erwartet im nächsten Jahr ein langsameres Wachstum. Während der jährlichen Beratungen des Politbüros der Kommunistischen Partei über die Wirtschaftspolitik im kommenden Jahr schlug eine führende staatliche Denkfabrik vor, ein niedrigeres Wachstumsziel von „mehr als fünf Prozent“ zu setzen. Der Grund seien die anhaltende Pandemie und die hohen...

