Persönliche Gründe : Bundesbank-Präsident Weidmann will sein Amt zum Jahresende aufgeben

Bundesbank-Präsident Jens Weidmann will sein Amt aus persönlichen Gründen zum Jahresende aufgeben. Nach zehn Jahren im Amt sei es nun Zeit, um ein neues Kapitel aufzuschlagen.

Frankfurt am Main | Zum Ende des Jahres will Jens Weidmann sein Kapitel als Bundesbank-Präsident beenden. Weidmann habe Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier um seine Entlassung zum 31. Dezember dieses Jahres gebeten, teilte die Zentralbank am Mittwoch mit. Demnach geht Weidmann "aus persönlichen Gründen". Weidmann hatte die Leitung der deutschen Zentralbank im Mai ...

