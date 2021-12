Eine Million Küken pro Jahr getötet : Brüterei-Chef: Geht es nach ihm, sollte das Kükentöten weiter gehen

In der Brüterei von Markus Brormann starben bislang gut eine Million männliche Küken pro Jahr. Ab 2022 ist das Kükentöten verboten. Brormann hält das für falsch – nicht nur, weil sein Unternehmen vor dem Aus steht.

Gütersloh | Im Interview berichtet Brormann, was bislang mit den männlichen Küken aus seinem Betrieb im Kreis Gütersloh geschehen ist. Und er erzählt, warum sein Plan B - den Schlupf ins Ausland zu verlagern - wohl gescheitert ist. Herr Brormann, ab dem 1. Januar ist das Töten männlicher Küken in Deutschland, nur in Deutschland verboten. Sie betreiben eine Brü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.