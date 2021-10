Kraftstoffkrise : Britische Soldaten von Montag an im Einsatz

Tanken ist in Großbritannien derzeit ein großes Problem: Es fehlt an Teibstoff. Die britische Regierung will Abhilfe schaffen.

London | In Großbritannien sollen von Montag an Soldaten im Einsatz sein, um den anhaltenden Kraftstoffmangel an britischen Tankstellen einzudämmen. Fast 200 Mitglieder der Streitkräfte, darunter 100 Lastwagenfahrer sollen „temporäre“ Unterstützung leisten, wie der Regierungssitz Downing Street am Samstag mitteilte. Gleichzeitig erweiterte die Regierung ihr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.