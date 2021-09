Kryptowährungen als Geldanlage : So kaufen Sie Bitcoin, Ethereum, Dogecoin und Co. sicher und seriös

Kryptoexperten glauben, dass sich der Bitcoin-Kurs bis Ende des Jahres verdoppeln wird. Gut für Interessenten: Der Handel mit Bitcoin, Ethereum oder Dogecoin geht mittlerweile einfach und seriös.

Berlin | In Zeiten hoher Inflation wenden sich Anleger ab von Währungen und stecken ihr Geld in andere Werte. Dazu zählen Aktien, Immobilien oder Gold – und immer öfter auch Bitcoin und andere Kryptowährungen. Wegen der künstlichen Verknappung gibt es in der Szene die Annahme, dass der Bitcoin-Kurs bis Ende 2021 noch stark ansteigen wird. In der Regel zieht...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.