Plus Corona-Sonderzahlung : Einigung: Beschäftigte im öffentlichen Dienst bekommen 2,8 Prozent mehr Geld

Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder bekommen 2,8 Prozent mehr Geld und eine Corona-Sonderzahlung von 1300 Euro. Darauf haben sich Gewerkschaften und Arbeitgeber in Potsdam verständigt.

Potsdam | Für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder soll es zukünftig 2,8 Prozent mehr Geld und eine steuer- und abgabenfreie Corona-Sonderzahlung in Höhe von 1300 Euro geben. Darauf haben sich Gewerkschaften und Arbeitgeber in Potsdam verständigt, wie Verdi und der Beamtenbund dbb am Montag mitteilten. Weitere Infos in Kürze ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.