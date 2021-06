Verkehr : Benzinpreise stark gestiegen – Höchster Wert seit zwei Jahren

In Deutschland müssen Autofahrer an der Tankstelle derzeit besonders tief in die Tasche greifen. Am teuersten war das Benzin am 30. Mai.

München | Die Benzinpreise in Deutschland sind auf den höchsten Stand seit zwei Jahren gestiegen. Im Mai kostete ein Liter Super E10 im Schnitt 1,483 Euro, 1,7 Cent mehr als im April. Das meldete der ADAC am Dienstag. Auch Diesel wurde teurer: Ein Liter kostete im Schnitt 1,331 Euro, 2,2 Cent mehr. Damit hat der Benzinpreis laut ADAC das höchste Niveau seit Mai...

