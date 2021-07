Pilotprojekt Grundeinkommen : Warum dieser Mann aus Norddeutschland 43.200 Euro geschenkt bekommt

Drei Jahre lang bekommt Semih Atmaca jeden Monat 1200 Euro überwiesen. Was will der Lübecker mit dem Geld machen?

Lübeck | Semih Atmaca sitzt gerade mit einem Fahrschüler im Auto, als am 19. April um 14:05 Uhr die Email auf seinem Smartphone eintrudelt: "Sie wurden für die Grundeinkommensgruppe ausgewählt", steht da in fetten Buchstaben geschrieben. "Sie erhalten drei Jahre lang Grundeinkommen in Höhe von 1200 Euro monatlich. Bestätigen Sie jetzt Ihre Teilnahme am Pilotpr...

