Kommentar zu Treckerdemo : Bauernprotest bei Edeka: Was soll das bringen?

Bauern protestieren gegen die vermeintliche "Ausbeutung" der Landwirtschaft durch den Handel. Wieder rollen Landwirte mit Treckern an. Was sollen solche Aktionen bewirken? Ein Kommentar zu den Treckerdemonstrationen.

Wiefelstede | Kaum kündigt sich der Winter an, rollen die Trecker wieder. Ziel ist dieses Mal unter anderem ein Edeka-Zentrallager, um auf die vermeintliche „Ausbeutung“ der Bauern durch Handelskonzerne aufmerksam zu machen. Aber was kann der Treckerprotest bringen? Was haben die Blockaden von Lagern im vergangenen Winter jenseits von Aufmerksamkeit und Gemeinschaf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.