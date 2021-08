Kommentar : Banken können noch stark an Klimafreundlichkeit zulegen

Die Kritik von Fridays for Future an den Finanzkonzernen ist nicht unbegründet. Zwar versprechen die Banken mehr Klimafreundlichkeit, doch wie nachhaltig das ist, sei dahingestellt. Ein Kommentar.

Schwerin | Die Demonstranten von Fridays for Future stellen die Finanzkonzerne an den Pranger: Die Banken würden die Klimakrise befeuern, so der Vorwurf. Recht haben sie: Noch immer finanzieren deutsche Banken Klimasünder wie Energie- und Rohstoffkonzerne, die Kohlekraftwerke betreiben. Dabei ist Kohle der Energieträger, der aufgrund hoher CO2-Emissionen dem Kli...

