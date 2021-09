Kommentar : Bahnstreik: Die GDL darf den Ausstand nicht überstrapazieren

Die Bahnkunden verzweifeln, der Konzern zieht vor Gericht. Die Gewerkschaft GDL sollte im Tarifstreit endlich einlenken - auch zum Wohle der DB.

Schwerin | Bereits in der Vergangenheit haben Claus Weselsky und seine Lokführergewerkschaft GDL die Nation mürbe gemacht. Von Herbst 2014 bis Mai 2015 organisierten sie neun mehrtägige, flächendeckende Streiks. Die Begeisterung der Kundschaft hielt sich, wie heute, in Grenzen. Die Deutsche Bahn weiß also, mit wem sie es zu tun hat. Machtpoker mit aufpeitsche...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.