Lokführerstreik : Bahn bietet in Tarifkonflikt Corona-Prämie an

Die GDL legt wieder weite Teile des Personen- und Güterverkehrs lahm. Seit Samstag steht der Güterverkehr still. Ab Montag müssen sich dann auch Reisende auf Einschränkungen einstellen.

Berlin | Die Deutsche Bahn bietet im Tarifkonflikt mit der Lokführergewerkschaft GDL zusätzlich eine Corona-Prämie an und will so weitere Streiks abwenden. „Mit einer Corona-Prämie kommen wir einem wichtigen Anliegen der Gewerkschaften entgegen“, teilt Personalvorstand Martin Seiler mit. Zuvor hatte die „Bild am Sonntag“ darüber berichtet. Das Geld soll lau...

