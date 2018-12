Zugausfälle in MV? : Bahn-Streik beginnt eine Stunde früher als erwartet

Am Montag hat die EVG zum bundesweiten Warnstreik bei der Bahn aufgerufen. Für Pendler gibt es Beeinträchtigungen.

von dpa

10. Dezember 2018, 05:49 Uhr

Berlin/Hannover | Pendler müssen am Montagmorgen mit vielen Zugausfällen und Verspätungen zurechtkommen: Der für 5 bis 9 Uhr angekündigte bundesweite Warnstreik lief bereits rund eine Stunde früher an. Erst am frühen Nachmittag sei eine Rückkehr zum normalen Fahrplan zu erwarten, sagte ein Sprecher der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). "Wenn der Fahrplan erst einmal durcheinander ist, dauert das eine Weile, bis alles wieder läuft."

Kein regionaler Schwerpunkt

Nach ersten Erkenntnissen der Deutschen Bahn ist besonders der Regional- und Fernverkehr rund um Bayern stark betroffen, auch im Südwesten soll es zu besonders massiven Einschränkungen kommen. Weitere Regionen würden voraussichtlich noch hinzukommen. Denn die Gewerkschaft hatte ihre Mitglieder in ganz Deutschland zum Ausstand aufgerufen und dabei keinen regionalen Schwerpunkt gesetzt.

Einen flächendeckenden Ausfall der S-Bahn in Berlin erwartete die Deutsche Bahn ab 6 Uhr. In Bayern sei der Zugverkehr derzeit lahmgelegt. In anderen Regionen käme es derzeit nur vereinzelt zu Beeinträchtigungen durch den Warnstreik, beispielsweise auf der Strecke zwischen Hamburg und Cuxhaven sowie zwischen Stade und Neugraben oder im Bereich Karlsruhe, wo Verzögerungen bei der Bereitstellung von Zügen möglich seien. In Neustadt an der Weinstraße ist das ESTW vom Warnstreik betroffen und somit die Nahverkehrsstrecken Mainz - Alzey, Alzey - Bingen und Alzey - Worms. In NRW sind Stellwerke in Dortmund in Witten betroffen.

Der Grund des Warnstreiks: Die Gewerkschaft will damit im Tarifkonflikt mit der Bahn ihre Forderungen durchsetzen. Am Samstag hatte die EVG die Tarifverhandlungen für rund 160.000 Beschäftigte abgebrochen. Bei der Lohnerhöhung war der Konzern der Gewerkschaft aus deren Sicht nicht weit genug entgegengekommen.



Was sollten Zugreisende tun?



Die Bahn empfiehlt ihren Kunden, eine für Montag, den 10. Dezember, geplante Reise zu verschieben. "Von Reisen im Fernverkehr der Deutschen Bahn am Montag, 10.12.2018, raten wir ab", heißt es in einer Presseerklärung der Deutschen Bahn vom Sonntagabend. Für Reisende mit Flexpreis- und Sparpreistickets mit Gültigkeit am Montag werde die Tages- und Zugbindung aufgehoben und die Tickets können bereits am Sonntag und am Dienstag flexibel genutzt werden. Reisende, die von Ihrer Reise zurücktreten möchten, finden hier das entsprechende Erstattungsformular für online gebuchte Fahrkarten. Weiter bittet die Bahn, sich vor Reiseantritt auf www.bahn.de, im DB Navigator oder bei der kostenfreien telefonischen Sonderhotline (08000 996633) über die Reiseverbindung zu informieren.