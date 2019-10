BGH-Urteil zu "Semmelstreit" : Bäckereien mit Cafebetrieb dürfen den ganzen Sonntag Brötchen verkaufen

Bäckereien mit Cafebetrieb sind laut BGH-Urteil nicht an die Bestimmungen der Ladenschutzgesetze gebunden.

von dpa und kna

17. Oktober 2019, 14:40 Uhr

Karlsruhe | Bäckereien mit Cafebetrieb dürfen nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) sonn- und feiertags Brötchen und Brezel verkaufen. Sie sind nicht an die Bestimmungen der Ladenschutzgesetze gebunden, sondern fallen unter die Regelungen des Gaststättengesetzes, wie der Erste Zivilsenat am Donnerstag in Karlsruhe entschied. (Az. I ZR 44/19) Das Urteil über den bayerischen Brezelstreit hat Auswirkungen auf ganz Deutschland.

Die obersten Zivilrichter bestätigten damit ein Urteil des Oberlandesgerichts München. In dem Fall hatte die Wettbewerbszentrale einen Backwaren-Hersteller mit Filialen in München verklagt, weil Kunden Brötchen dort vor- und nachmittags kaufen konnten. In Bayern dürfen Bäckereien an Sonntagen nur drei Stunden öffnen. Daran muss sich die Kette laut BGH aber nicht halten, weil es in den Läden auch Tische und Stühle gibt. Das Gaststättenrecht ist in dem Punkt in allen Bundesländern ähnlich, daher gilt das Urteil bundesweit.

Wie der Vorsitzende Richter Thomas Koch betonte, dürfen Brötchen und Brote aber außerhalb der gaststättenrechtlichen Sperrzeiten verkauft werden. Das hängt damit zusammen, dass der BGH Brötchen, Brezel und Brotlaibe als "zubereitete Speisen" bewertete.