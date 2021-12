Fahrzeugbau : Audi erhöht Investitionen in Elektromobilität

Der Automobilhersteller Audi will bis zum Jahr 2026 die Ausgaben für Forschung, Entwicklung und Sachinvestitionen auf insgesamt 37 Milliarden Euro erhöhen.

Ingolstadt | Audi will bis 2026 rund 18 Milliarden Euro in die Elektrifizierung seiner Autos investieren. Finanzvorstand Jürgen Rittersberger sagte, der Fokus in den nächsten fünf Jahren liege auf der Produktoffensive voll- und teilelektrischer Modelle. Bis 2026 will Audi die Ausgaben für Forschung, Entwicklung und Sachinvestitionen auf insgesamt 37 Milliarden ...

