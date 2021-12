Scheidender Minister : Altmaier geht: eine Bazooka und ein Eingeständnis

Peter Altmaier zieht sich mit seinem Aus als Wirtschaftsminister ganz aus der Politik zurück. Im Rückblick findet er: Beim Thema Klima hätte man schneller und mutiger sein müssen.

Berlin | Leicht dürfte einem wie ihm der Abschied von der Politik nicht fallen. Peter Altmaier saß 27 Jahre lang im Bundestag, war fast zehn Jahre Bundesminister und ein enger Wegbegleiter von Angela Merkel - er hat die Politik in der vergangenen Zeit maßgeblich mitgestaltet. Am Mittwoch ist seine politische Karriere vorbei. Eigentlich wollte Altmaier es no...

