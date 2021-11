ÖPNV : ADAC findet große Preisunterschiede im Nahverkehr

Eine Untersuchung des ADAC hat gezeigt, dass die Preise für den Nahverkehr in Deutschland große Unterschiede aufweisen. Von einheitlichen Preisen sei man laut ADAC noch weit entfernt.

München | Die Fahrpreise für Busse und Bahnen in den deutschen Großstädten unterscheiden sich nach einer Untersuchung des ADAC erheblich. Die Ticketpreise im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) wichen teils um mehr als 100 Prozent voneinander ab, teilte der Automobilclub am Donnerstag in München mit. „Und das, obwohl die Leistungen überwiegend gleichwerti...

