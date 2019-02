Großauftrag : 550 Millionen Euro: Deutsche Bahn kauft Züge bei spanischem Hersteller Talgo

Für rund 550 Millionen Euro soll der spanische Hersteller Talgo mindestens 23 Fernverkehrszüge an die Deutsche Bahn liefern.

von afp

05. Februar 2019, 19:04 Uhr

Berlin | Die Deutsche Bahn hat dem spanischen Hersteller Talgo einen Großauftrag erteilt: Talgo solle für rund 550 Millionen Euro mindestens 23 Fernverkehrszüge an die Deutsche Bahn liefern, gab das spanische Unternehmen am Dienstag in Madrid bekannt. Das Vertragsvolumen umfasst bis zu 100 Züge.