ADAC-Bilanz : 4801 Kilometer Stau in einem Jahr in MV

Die Rekordzahl von 1,45 Millionen Staukilometern entspricht etwa 1868-mal der Strecke von Hamburg nach München – man müsste also fünf Jahre lang jeden Tag einmal längs durch die Republik fahren. Diese Zahlen betreffen wohlgemerkt nur die Fernstraßen, der tägliche Stauwahnsinn in den Städten ist nicht erfasst. Die Gründe sind laut ADAC viele Baustellen und immer mehr Verkehr. An den vielen Baustellen können wir nichts ändern, sie sind sogar gut. In Zeiten prall gefüllter öffentlicher Kassen wird damit einiges an Sanierungsstau aufgeholt – endlich. Weiter so. Bei der Verkehrsfülle aber, da möge sich jeder selbst prüfen. Sind alle Fahrten notwendig, tut es nicht auch mal die Bahn oder der Fernbus? Ein weiterer Aspekt ist wichtig: Weil immer mehr Menschen online bestellen, fahren immer mehr Lastwagen und Sprinter durchs Land. Der Kunde, der online gekauft hat, steht dann fluchend neben ihnen im Stau. Da ist der Weg zum örtlichen Einzelhandel klar die bessere Wahl.