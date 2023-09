Ukraine-Krieg im Überblick Bekannter Oligarch und Selenskyj-Förderer in Untersuchungshaft – das geschah in der Nacht Von dpa | 03.09.2023, 07:58 Uhr Ein Oligarch, der einst auch Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj (Bild) unterstützte, ist nun in Untersuchungshaft geraten. Foto: dpa/AP/Ukrainian Presidential Press Office up-down up-down

Ein Gericht in Kiew ordnet für einen der reichsten Oligarchen der Ukraine Untersuchungshaft an. Präsident Selenskyj will damit auch zeigen, dass er westliche Forderungen erfüllt und den Kampf gegen Korruption ernst nimmt. Die News im Überblick.