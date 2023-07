Das russische Militär hat laut eines Berichts eklatante Schwächen. Foto: imago images/ITAR-TASS up-down up-down Live Liveblog zum Ukraine-Krieg Londoner Geheimdienstbericht: Russisches Militär leidet unter Schwächen Von dpa/AFP/red | 04.07.2023, 07:59 Uhr | Update vor 24 Min.

Die russischen Besatzer in der Ukraine leiden trotz teilweiser Erfolge unter entscheidenden Schwächen. Das geht aus dem Geheimdienstbericht des Verteidigungsministeriums in London zum Krieg in der Ukraine hervor. Alle aktuellen News zum Ukraine-Krieg im Liveblog.