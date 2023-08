Live Liveblog zum Ukraine-Krieg Außenminister Russlands und der Türkei treffen sich in Moskau Von dpa/AFP/red | 30.08.2023, 13:11 Uhr Sergej Lawrow, Außenminister von Russland, empfängt am Donnerstag und Freitag den türkischen Außenminister Hakan Fidan. Foto: dpa/Javier Campos up-down up-down

Sergej Lawrow und Hakan Fidan, die Außenminister Russlands und der Türkei, werden sich Ende dieser Woche in Moskau treffen. Dabei solle es unter anderem um den Konflikt in der Ukraine sowie die Zusammenarbeit im Energiesektor gehen, teilte das Außenministerium in Moskau am Mittwoch mit. Alle News zum Ukraine-Krieg im Liveblog.