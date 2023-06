In St. Peterburg wollen die Teilnehmer der afrikanischen Friedensmission mit Kreml-Chef Wladimir Putin sprechen. Foto: dpa/AP/Efrem Lukatsky up-down up-down Live Liveblog zum Ukraine-Krieg Afrikanische Friedensmission reist nach Russland – Gespräche mit Putin Von dpa/AFP/red | 17.06.2023, 10:00 Uhr | Update vor 59 Min.

Nach ihrem Besuch in Kiew wird die Friedensmission afrikanischer Staatschefs am Samstag in Russland erwartet. Alle aktuellen News zum Ukraine-Krieg im Liveblog.