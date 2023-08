Sieben Tote Selesnkyj kündigt Vergeltung nach Angriff auf Tschernihiw an – das geschah in der Nacht Von dpa | 20.08.2023, 07:24 Uhr Mindestens sieben Menschen kamen beim Angriff auf Tschernihiw ums Leben. Foto: dpa/Ukrainian Presidential Press Office/AP up-down up-down

Beim russischen Raketenangriff auf die nordukrainische Stadt Tschernihiw sind mindestens sieben Menschen gestorben, darunter ein Kind. Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte eine deutliche Reaktion an. Unterdessen ist die russische Stadt Kursk von einer ukrainischen Drohne getroffen worden. Was in der Nacht geschah.