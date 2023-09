Krieg in der Ukraine Berichte über Besuch Selenskyjs in Washington – das geschah in der Nacht Von dpa | 15.09.2023, 05:15 Uhr | Update vor 24 Min. Im Februar 2023 trafen sich Selenskyj und Biden zum letzten Mal. Foto: dpa/Uncredited/Ukrainian Presidential Press Office/AP up-down up-down

Kommende Woche erwartet man Selenskyj zur UN-Generalversammlung in New York - und danach in Washington? Beim wichtigsten Verbündeten könnte er um weitere Kriegshilfen bitten. Die News im Überblick.