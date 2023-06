EU-Gipfel in Brüssel Foto: AP up-down up-down EU-Gipfel in Brüssel EU hält sich mit Sicherheitsgarantien für Kiew zurück – auch wegen Österreich Von dpa | 29.06.2023, 21:50 Uhr

Beim EU-Gipfel in Brüssel können sich die 27 Mitgliedstaaten am Donnerstag nur auf eine vage Absichtserklärung für „künftige Sicherheitszusagen“ verständigen. Und Kanzler Olaf Scholz sagt, ein Regierungswechsel in Russland sei nicht das Ziel.