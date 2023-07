Meldet sich nach dem Wagner-Aufstand (Foto) erneut mit einem Video zu Wort: Wagner-Chef Prigoschin. Archivfoto: Uncredited/Prigozhin Press Service/AP/dpa up-down up-down Grußwort des Wagner-Chefs Erstes Video seit Beinahe-Putsch: Prigoschin macht Kampfansage Von dpa | 19.07.2023, 22:02 Uhr

Rund einen Monat nach dem Beinahe-Putsch in Russland gibt es ein neues Video von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin in Belarus. Was er seinen Kämpfern zu sagen hat.