Verbotenes Kriegszeichen : „Z“-Symbol auf Auto: Ermittlungen gegen Familie in Niedersachsen

Seit Beginn des Angriffskrieges in der Ukraine ist auf Panzern und Uniformen der Russen häufig ein weißes „Z“ zu sehen. Das Verwenden des Kriegssymbols steht in einigen Bundesländern in Deutschland unter Strafe.

Für das Anbringen eines „Z“-Symbols und einer russischen Fahne auf einem Auto hat die Polizei in Rinteln ein Strafverfahren gegen eine russischstämmige Familie eingeleitet. „Der Staatsschutz der Polizei wurde eingeschaltet“, teilten die Beamten am Dienstag mit. Die Billigung von Straftaten wie Kriegsverbrechen sei unter Strafe gestellt, hieß es zur Beg...

