Megayacht „Dilbar“ in Hamburg : Warum die Beschlagnahme der Oligarchen-Yachten unwahrscheinlich ist

Die Forderung war schnell erhoben: Ginge es nach den Linken, sollte die derzeit bei Blohm+Voss im Dock liegende Megayacht „Dilbar“ sofort beschlagnahmt werden. Doch das ist leichter gesagt als getan.

Am Donnerstagmorgen sah es kurz so aus, als hätten die Behörden Fakten geschaffen: Mehrere Medien berichteten, die Megayacht „Dilbar“ des Oligarchen Alischer Usmanow sei in Hamburg beschlagnahmt worden. Ein paar Stunden später dann die Ernüchterung: Die Wirtschaftsbehörde dementierte. Seit am Dienstag Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos...

