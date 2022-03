Historische Rede in Warschau : USA stellen klar: Wir forcieren keinen Machtwechsel in Russland

In der Ukraine wird nach dem russischen Angriff weiter gekämpft - bisweilen bedrohlich nahe an Polen und damit am Nato-Gebiet. Der US-Präsident redet sich in Warschau in Rage. Das Weiße Haus ruderte mittlerweile sogar zurück.

US-Außenminister Antony Blinken hat am Sonntag betont, die Vereinigten Staaten strebten keinen Machtwechsel in Russland an. Bei einer Pressekonferenz mit seinem israelischen Amtskollegen Jair Lapid sagte Blinken in Jerusalem, es gehe vielmehr darum, dass Kremlchef Wladimir Putin „nicht dazu ermächtigt werden kann, Krieg gegen die Ukraine oder jedes and...

