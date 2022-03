Ukraine-Krieg im Liveblog : Ukraine stimmt zu: Sechs Fluchtkorridore aus dem Kriegsgebiet

Waffenstillstand bis 20 Uhr und sechs Fluchtkorridore: Die Ukraine stimmt einer Regelung zur Rettung von Zivilisten zu. Alle aktuellen Entwicklungen im Liveblog.

Das Wichtigste kompakt Bei neuen Luftangriffen in Malyn und Ochtyrka wurden Behörden zufolge mehrere Menschen getötet. US-Regierung bezeichnet Polens Vorschlag zur Überlassung von MiG-29-Kampfjets an die Ukraine als „nicht haltbar“. Russische Zentralbank verhängt Einschränkungen für Devisenhandel. Olena Selenska, Frau von Selenskyj, spricht in of...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.